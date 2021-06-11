На Урале студент-медик попал под уголовку из-за секса со школьницей

Ему грозит реальный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите на 18-летнего студента медицинского колледжа завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, от парня забеременела 15-летняя девочка.

- Школьница обратилась в женскую консультацию, а потом гинеколог сообщила в ПДН, что девочка на седьмой неделе беременности, - делится инсайдер «Комсомолки».

Выяснилось, что пара встречается с марта этого года и регулярно вступает в половую связь. Напомним, что в Сысерти под следствием оказалась девушка, которая поцеловала школьницу.