В полицию обратилась мать девочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти 20-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела по статье 135 УК «Развратные действия». Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, 31 марта этого года она поцеловала свою 16-летнюю знакомую, которая учится в Свердловском кадетском корпусе имени капитана первого ранга Банных.

- Обвиняемая целовала девочку в губы, при этом обнимала руками за талию, тем самым совершила развратные действия, - объясняет инсайдер «КП».

На следующий день мать девочки написала заявление в полицию. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. До этого у девушки не было проблем с законом.