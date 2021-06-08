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Происшествия8 июня 2021 14:58

На Урале 20-летней девушке грозит срок за поцелуй с несовершеннолетней

Следователи квалифицировали ее поступок по статье «Развратные действия»
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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В полицию обратилась мать девочки.

В полицию обратилась мать девочки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти 20-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела по статье 135 УК «Развратные действия». Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, 31 марта этого года она поцеловала свою 16-летнюю знакомую, которая учится в Свердловском кадетском корпусе имени капитана первого ранга Банных.

- Обвиняемая целовала девочку в губы, при этом обнимала руками за талию, тем самым совершила развратные действия, - объясняет инсайдер «КП».

На следующий день мать девочки написала заявление в полицию. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. До этого у девушки не было проблем с законом.