В Талице вынесли приговор женщине, которая убила мужа из ревности

Дело в том, что жена приревновала его к своей знакомой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице суд вынес приговор Ларисе Орловой, которая в марте убила своего мужа. По версии следствия, мужчина был зарезан во время пьяного застолья. Дело в том, что жена приревновала его к своей знакомой, отмечает «Уральский меридиан».

- После очередной ссоры хозяин дома выразил сомнение в том, что подсудимой под силу убить человека, после чего она сходила на кухню, взяла нож, подошла к своему супругу, и нанесла удар в грудь, - рассказали в прокуратуре.

Суд назначил Ларисе Орловой наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Отметим, что убийцам Ксении Каторгиной в Екатеринбурге запросили 63 года колонии на троих.

Напомним, что в Свердловской области также расследуются убийства 35-летней жительницы Березовского Александры Иньшиной, а также убийство туристки из Перми.