Мать девушки потребовала с банды 30 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде прошли прения по делу о жестоком убийстве Ксении Каторгиной. 27-летняя уроженка Каменска-Уральского была убита 10 октября 2019 года на окраине Уралмаша. Предполагаемые душегубы трое жителей Челябинской области: Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова.

Последняя уговорила девушку приехать к ней, чтобы посмотреть ее автомобиль Audi Q5. На руку сыграло и то, что Ксении срочно нужны были деньги для первого взноса по ипотеке. Меньшикова прикинулась беременной. Мол, не может сама к ней приехать «из-за токсикоза».

Тело Ксении нашли в колодце на Уралмаше. Фото: СОЦСЕТИ

Кроме этого на счету троицы избиение дедушки и матери Меньшиковой - Аллы Бобняк. Женщину пытали из-за долга в 150 тысяч рублей. Сейчас она является опекуном детей своей дочери, которая еще недавно желала ей смерти. Отметим, что Ахметвалиеву и Федоровичу грозит пожизненный срок.

Ксению убили ради машины, которую продали за бесценок. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Суд затянулся из-за болезни адвоката. А мать Ксении заявила гражданский иск на 30 миллионов рублей. Из всей банды только Федорович выразил согласие с такой суммой. А вот его сожительница напротив - посчитала, что такая сумма слишком завышена.

Перед началом прений прокурор попросил огласить ранее не изученные материалы дела. Как выяснилось, на месте преступления Ахметвалиев показал на манекене, как убивал Ксению.

- Нанес девушке, продающей автомобиль Audi Q5, пять ударов ножом в область живота. До этого они встретились с ней на улице Новаторов и предложили хозяйке автомобиля проехать в другое место, так как машину должен посмотреть отец Кати. Уже в салоне Ахметвалиев ударил девушку шокером, от чего она закричала. В это время Меньшикова нанесла 3-4 удара ножом, - говорится в показаниях.

Также прокурор зачитал показания Ахметвалиева, в которых он признался, что менял показания в пользу Федоровича, так как боялся его. По его словам, у всей троицы был изначальный план убить хозяйку машины.

После этого государственный обвинитель запросил реальные сроки для всех подсудимых.

- Ваша честь, человеческая жизнь - бесценна. Гибель молодой девушки, наверное, является двойной потерей. Все мировые религии признают убийство тяжким преступлением. В нашем уголовном кодексе исключений нет. Убийство - особо тяжкое преступление. На скамье подсудимых молодые люди.

Рассмотрение дела не оставило никого равнодушным. Затем вновь были зачитаны детали всех преступлений банды. В августе 2019 банда избила дедушку и мать Екатерины Меньшиковой на территории Челябинской области - в Копейске. А уже через два месяца Убили Ксению в Екатеринбурге.

По данным следствия, только одна Меньшикова 7 раз ударила Каторгину ножом. После этого они поехали в Челябинск и продали внедорожник по документам убитой. Меньшикова представилась Ксенией. У всех была своя роль: Ахметвалиев убивает, Меньшикова сидит спереди. А Федорович наблюдает за всем происходящим и контролируют ситуацию.

- Прошу назначить Екатерине Меньшиковой 19 лет в колонии общего режима. Назначить Михаилу Федоровичу 22 года лишения свободы, из них первые пять лет в тюрьме, оставшиеся в колонии строгого режима, назначить Марату Ахметвалиеву 22 года лишения свободы, из них первые пять лет в тюрьме, оставшиеся в колонии строгого режима, - заявил в суде прокурор Георгий Паникаров.