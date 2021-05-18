Бандиты долго выбирали жертву среди объявлений о продаже авто Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде продолжается процесс по делу об убийстве Ксении Каторгиной. 27-летняя девушка была убита 10 октября 2019 года на окраине Уралмаша. Предполагаемые душегубы трое жителей Челябинской области: Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова.

Тело Ксении нашли в колодце Фото: Олег ГАЛИМОВ

Последняя уговорила девушку приехать к ней, чтобы посмотреть ее автомобиль Audi Q5. На руку сыграло и то, что Ксении срочно нужны были деньги для первого взноса по ипотеке. Меньшикова прикинулась беременной. Мол, не может сама к ней приехать «из-за токсикоза».

На прошлой неделе цыган Федорович во всех деталях рассказал, как пытал тещу из-за долга в 150 тысяч, а потом отправился вместе с подельниками в Екатеринбург.

У Ксении осталась маленькая дочка Саша. Фото: СОЦСЕТИ

- 10 октября 2019 года Меньшикова позвонила хозяйке автомобиля Audi Q5. Она приехала к нам, плана убивать водителя не было. Я сидел сзади, Меньшикова била девушку шокером. Мы проехали два квартира, остановились в частном секторе. Ахметвалиев перетащил тело на заднее сиденье. После остановки вытащил тело, Девушка была без сознания. Руки были скованы пластиковыми хомутами. Он несколько раз ударил ее ножом в живот и выбросил в колодец, - говорится в показаниях обвиняемого.

Угнанный Audi продали за бесценок в Челябинске. Фото: "ЛизаАлерт"

Началось заседание 17 мая 2021 года с очередного «концерта» в исполнении Меньшикова и Федоровича, которые заявили о недоверии новому представитель прокуратуры.

- Мы этого человека видим впервые. Он же не ознакомлен с материалами дела, - заявили обвиняемые.

После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

- Суд считает доказательство об отводе необоснованными, - заявил судья Александр Ладин. - Оснований полагать, что государственный обвинитель заинтересован в определенном исходе дела, нет.

После этого гособвинитель огласила материалы дела, в частности очную ставку Меньшиковой и Ахметвалиева.

«Мы тщательно отработали план. Мы сразу решили, что водитель должен быть убит. Должны были найти автомобиль, о покупке должна договариваться Катя. 10 октября мы попросили женщину прокатиться. Я сел сзади, Катя была спереди. Я ударил Каторгину шокером, но она стала сопротивляться, давила на руль и клаксон. Катя ударила ее несколько раз ножом в живот. Тогда я надел на руки пластиковые хомуты. Потом мы с Мишей перетащили на заднее сиденье. Я несколько раз ударил ее ножом в область сердца. Я точно видел, как до этого Катя била ее ножом тоже, - говорится в материалах дела.

Сама Меньшикова подтверждает слова подельника частично. Она заявляет, что нож принадлежал Марату Ахметвалиеву.

- Предварительного сговора об убийстве не было! Я должна была просто договориться о встрече, - закричала Меньшикова из камеры.

- Она точно наносила удары. Катя знала, что тело скинем в колодец, - парировал Ахметвалиев.

После этого был оглашен гражданский иск Риммы Каторгиной. Пенсионерка заявила, что оценивает ущерб от потери дочери в размере 30 миллионов рублей. Иск приобщили к материалам уголовного дела.

- Римма Валентиновна испытывает душевные страдания из-за потери дочери. У Ксении осталась несовершеннолетняя дочь, которая также страдает из-за потери мамы. Считает, что с обвиняемых можно взыскать по 10 миллионов рублей с каждого, - говорится в исковом заявлении матери убитой.

Ахметвалиев заявил, что готов возместить семье лишь пять миллионов рублей.

- 10 миллионов - это много, - пояснил он.

Федорович сказал, что уже через неделю готов выплатить всю сумму. Откуда возьмёт деньги арестант не уточнил. Его гражданская жена заявила, что таких денег у него нет.

- С пенсии верну. Для меня это огромная сумма. Для людей это горе, но это нереальные суммы, - сказала Екатерина Меньшикова. - Готова возместить меньшую сумму, подъемную для меня.