Украденную машину продали за бесценок в Челябинске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде возобновился процесс по делу об убийстве Ксении Каторгиной. 27-летняя девушка была зарезана 10 октября 2019 года на окраине Уралмаша. На скамье подсудимых трое жителей Челябинской области: Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова.

Последняя уговорила девушку приехать к ней, чтобы посмотреть ее автомобиль Audi Q5. На руку сыграло и то, что Ксении срочно нужны были деньги для первого взноса по ипотеке. Меньшикова прикинулась беременной. Мол, не может сама к ней приехать «из-за токсикоза».

При «осмотре» внедорожника разбойники попросили устроить им небольшой тест-драйв. Ксению били ножом и шокером. Тело выбросили в канализационный люк посреди частного сектора.

У Ксении осталась маленькая дочка, она до сих пор надеется, что мама вернется домой. Фото: СОЦСЕТИ

На первом же допросе Ахметвалиев признался, что с самого начала они планировали убивать хозяйку Audi. Вот и его подельник-цыган уже через два месяца начал валить всю вину на него.

Ожидалось, что сегодня будет допрошен цыган Федорович, который, по словам подельников, был инициатором всех преступлений банды. Но заседание пришлось внезапно отложить. Причина - заболел адвокат Ахметвалиева. Но даже в этой ситуации не обошлось без традиционного «концерта» от влюбленной парочки. Михаил Федорович предстал перед судом в бело-голубой рубашке, а Меньшикова разговаривала так вежливо, что на мгновение можно было забыть, почему она за решеткой.

- Ты слышал, говорят сегодня на улице +15 - прокричала Екатерина сожителю. - Да, говорят потепление пришло.

Позже выяснилось, что Федорович оказался единственным, кто был согласен продолжать заседание без защитника Ахметвалиева. Возлюбленная заняла другую позицию.

- Ты это специально, да?! - закричал Федорович.

- Да ты чего?! А если наши адвокаты заболеют, потом также без них суд пройдёт. И что мы будем делать?

Марату Ахметвалиеву оставалось лишь молча наблюдать за перекрикиваниями и прятать лицо за козырьком чёрной кепки. Суд продолжится 4 и 5 мая.

Фёдоровичу и Ахметвалиеву по-прежнему грозит пожизненный срок.

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