ПСБ в Екатеринбурге запустил ипотеку от 4,99% на новые квартиры от компании «Брусника»

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ПСБ и ООО «Брусника». Специализированный застройщик» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования. Теперь новые квартиры от застройщика «Брусника» в Екатеринбурге и Свердловской области можно купить по специальным кредитным ставкам по программе банка «Новостройка» в диапазоне от 4,99% до 5,19%* годовых в рублях.

Итоговая ставка определяется сроком кредитования - от 7 до 30 лет, и фиксируется на весь срок займа. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 15% от стоимости квартиры, а сумма кредита – от 500 тыс. рублей до 6 млн рублей.

«Повышать доступность ипотеки в регионе – одна из приоритетных задач ПСБ, – отмечает руководитель ипотечного центра Уральского филиала ПСБ Антон Сандалов. – Мы предлагаем купить квартиру в кредит на условиях льготной госпрограммы-2020 и при этом иметь возможность занять у банка сумму более 3 млн рублей, которой ограничена госпрограмма с 1 июля».

«Низкие ставки по ипотеке расширяют выбор, – комментирует руководитель подразделения управления продажами «Брусники» Максим Молодцов. – Снизив ежемесячный взнос, клиент может выбрать квартиру большей площади или купить в дополнение к ней машиноместо или кладовую. В рамках партнерского соглашения с ПСБ мы планируем продавать квартиры с паркингом и квартиры дороже 3 млн рублей».

*Промо-ставка 4,99% годовых в рублях по программе «Новостройка» применяется для всех клиентов при покупке объекта на первичном рынке недвижимости у партнеров программы ООО «Брусника» Специализированный застройщик (Екатеринбург). Максимальный срок кредитования по кредитному договору 84 месяца включительно. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Первоначальный взнос: от 10 % до 80 % от стоимости приобретаемой недвижимости.

Промо-ставка 5,09% годовых в рублях по программе «Новостройка» применяется для всех клиентов при покупке объекта на первичном рынке недвижимости у партнеров программы ООО «Брусника» Специализированный застройщик (Екатеринбург). Максимальный срок кредитования по кредитному договору 180 месяцев включительно. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Первоначальный взнос: от 10 % до 80 % от стоимости приобретаемой недвижимости

Промо-ставка 5,19% годовых в рублях по программе «Новостройка» применяется для всех клиентов при покупке объекта на первичном рынке недвижимости у партнеров программы ООО «Брусника» Специализированный застройщик (Екатеринбург). Максимальный срок кредитования по кредитному договору 360 месяцев включительно. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Первоначальный взнос: от 10 % до 80 % от стоимости приобретаемой недвижимости Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).