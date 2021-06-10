Фото: группа ВКонтакте Это Лесной, детка

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Минздраву и администрации города Лесной оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ЧП, произошедшем сегодня утром, 10 июня, в Лесном. По предварительным данным, автобус у которого отказали тормоза, наехал на людей, стоявших на остановке. Шесть из них погибли, пятеро пострадали. За ними отправили три вертолета Центра медицины катастроф.

- Евгений Куйвашев поручил Минздраву региона оказать всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА, работающей в городе Лесной. Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения, - рассказали в департаменте информполитики.

Министерству общественной безопасности поручено оперативно включиться в работу. Местным властям поручено организовать работу и помощь правоохранительным органам на месте. Минтранс Свердловской области также при необходимости будет задействован при установлении ведомствами причин ДТП.

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