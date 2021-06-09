Под Верхней Пышмой продолжаются поиски пропавшей 78-летней женщины

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Под Верхней Пышмой продолжаются поиски 78-летней Хариной Марии Александровны. Последний раз женщину видели в районе СТ «Ясень». Ее розыском занимаются добровольцы отряда «Прорыв».

Волонтеры обращаются к водителям, которые вечером 8 июня проезжали по Верхотурскому тракту по направлению от Балтыма до Невьянска. Помимо этого, рассматриваются дороги от поселка Красный и Соколовки и Тагильский тракт в сторону Перми.

- Возможно, именно ваш регистратор запечатлел пропавшую. Всем, кто располагает информацией, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии: 8900044022, - сообщают в «Прорыве».

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Особые приметы: хромает на две ноги.

На момент исчезновения была одета в пестрый халат, галоши черного цвета, возможно, на голове была коричневая панамка. С собой у нее была лыжная палка.