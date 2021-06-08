Хромает на обе ноги: под Верхней Пышмой пропала 78-летняя пенсионерка

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Под Верхней Пышмой пропала 78-летняя Харина (Кацура) Мария Александровна. Последний раз пожилую женщину видели в районе СТ «Ясень» 8 июня. Ее поисками занимаются добровольцы из отряда «Прорыв». Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Особые приметы: хромает на две ноги, - сообщают в поисковики.

На момент исчезновения была одета в пестрый халат, галоши черного цвета, возможно, на голове была коричневая панамка. С собой у нее была лыжная палка.

Розыском пропавшей занимается МО МВД России Верхнепышминский. Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефонам 8(34368)5-36-92 либо 102 (02). Также любую информацию можно сообщать руководителю отряда «Прорыв» по номеру 89000440220.