Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге Верх-Исетский район отметил 95-летие. В честь этого в центре культуры «Верх-Исетский» прошло праздничное мероприятие, которое посетил мэр города Алексей Орлов. Глава уральской столицы отметил, что ВИЗ – это современный район, в котором удачно сочетаются экономический потенциал, уникальность географического положения и своеобразие культурных традиций.

- Юбилей района – это наш общий праздник, который объединяет всех, кто трудится во благо и процветание родного города. Это большой праздник для всех, кто связал с ним свою судьбу, живет его настоящим и будущим, подчеркнул Алексей Орлов.

Особо Глава Екатеринбурга отметил, что жителям Верх-Исетского района есть чем гордиться. Перед чемпионатом мира по футболку в 2018 году в районе полностью реконструирована прилегающая улично-дорожная сеть, обновлен облик центральных улиц – Репина, Московской, проспекта Ленина. Помимо этого в районе остается высоким уровень образования и медицины.

Также мэр поздравил особо отличившихся жителей района с юбилейной датой и наградил их Почетной грамотой Главы Екатеринбурга.