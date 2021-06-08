В Екатеринбурге 33-летний мужчина ударил ножом парня из-за переписки с его подругой

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ППС задержали 33-летнего местного жителя, который напал с ножом на 34-летнего мужчину. Инцидент произошел вечером 5 июня недалеко от станции метро «Проспект Космонавтов». К полицейским обратился молодой человек в окровавленной одежде, он объяснил, что его ударил ножом незнакомец. Патрульные вызвали «скорую» и группу немедленного реагирования.

- Вскоре мужчину, подходящего по приметам, обнаружили. Когда полицейские приблизились к нему, незнакомец достал из кармана нож, кинул его на землю и бросился бежать. Через некоторое время правоохранители сумели догнать подозреваемого. Его доставили в дежурную часть отдела полиции № 14, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Оказалось, что молодой человек напал на пострадавшего из-за переписки в телефоне. Он узнал, что его подруга общается с ним в социальных сетях, и решил выяснить отношения с соперником. Однако мирный разговор не сложился. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Ревнивому парню грозит до десяти лет тюрьмы.