В Нижнем Тагиле на стелу «Город трудовой доблести» потратят 10,5 миллионов рублей

Фото: пресс- служба администрации Нижнего Тагила

На установку стелы «Город трудовой доблести» в районе пересечения Свердловского шоссе и улицы Садоводов в Нижнем Тагиле потратят 10,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствует конкурс на поиск подрядчика, опубликованный на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен будет разместить на стеле герб Нижнего Тагила и Орден Трудового Красного Знамени. Кроме того, нужно будет установить наружное освещение рядом с конструкцией, благоустроить 530 квадратных метров газона и утилизировать строительный мусор.

Работы подрядчику необходимо окончить в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что на установку монумента потратят 27 миллионов рублей.