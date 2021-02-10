На въезде в Нижний Тагил установят новый монумент за 27 миллионов

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в 2021 году с южной стороны появится новый въездной знак. По планам это будет 18-метровая конструкция, на которой будет написано название и информация о статусе города трудовой доблести, также здесь будет размещена барельефная панорма. Кроме того рядом со стелой установят герб Нижнего Тагила и изображение Ордена Трудового Красного Знамени.

- Эскизы монумента разрабатывают специалисты ООО «Проектно-геодезическая компания», чуть позже они определятся с материалом стелы, чтобы она была не только красивой, но и прочной, - рассказывают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Чтобы успеть установить знак до конца года, необходимо успеть сдать проектную документацию до весны. Планируется, что на установку монумента потратят 27 миллионов рублей.