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Общество8 июня 2021 12:32

С начала года население Свердловской области сократилось почти на 9 тысяч человек

В регионе растет смертность и сокращается рождаемость
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В Свердловской области население сократилось еще на 9 тысяч человек

В Свердловской области население сократилось еще на 9 тысяч человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росстат опубликовал данные о естественном движении населения в Свердловской области, включая сведения о родившихся и умерших.

Согласно документу, в нашем регионе с января по апрель 2021 года скончались 22 726 жителей, родились 13 736 человек. Естественная убыль населения Свердловской области составила 8,9 тысяч человек. Это почти на 40% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Также по данным Росстата, с начала года в регионе появились на свет 13 736 малышей. Это почти на 2% меньше, чем за тот же период 2020 года.