В Екатеринбурге на неделю закроют движение на перекрестке улиц Дружининской и Технической

В первый день работ на этом участке не смогут ходить и сами трамваи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на пересечении улиц Дружининской и Технической. Здесь с 14 по 21 июня будут проводить ремонт трамвайных путей. Также в первый день работ на этом участке не смогут ходить и сами трамваи.

- Работы проводит общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Эфес». Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее спланировать свой маршрут передвижения, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации напомнили, что в конце июня на три месяца закроют улицу на Вторчермете. С 27 июня по 28 сентября станет недоступен для проезда участок от Умельцев до Газетной на улице 2-ой Новосибирской.