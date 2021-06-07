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Общество7 июня 2021 19:56

В Екатеринбурге на неделю закроют движение на перекрестке улиц Дружининской и Технической

С 14 по 21 июня здесь будут ремонтировать трамвайные пути
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В первый день работ на этом участке не смогут ходить и сами трамваи

В первый день работ на этом участке не смогут ходить и сами трамваи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на пересечении улиц Дружининской и Технической. Здесь с 14 по 21 июня будут проводить ремонт трамвайных путей. Также в первый день работ на этом участке не смогут ходить и сами трамваи.

- Работы проводит общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Эфес». Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее спланировать свой маршрут передвижения, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации напомнили, что в конце июня на три месяца закроют улицу на Вторчермете. С 27 июня по 28 сентября станет недоступен для проезда участок от Умельцев до Газетной на улице 2-ой Новосибирской.