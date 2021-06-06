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Общество6 июня 2021 13:18

В Екатеринбурге на три месяца закрывают улицу на Вторчермете

Движение по 2-ой Новосибирской перекрывают до 28 сентября
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

В Екатеринбурге будут ремонтировать еще одну улицу. На этот раз перекрытие дороги ожидается на Вторчермете с 27 июня по 28 сентября. На три месяца участок от Умельцев до Газетной на улице 2-ой Новосибирской станет недоступным доя проезда.

- Строители просят граждан быть внимательными, заранее выбирать маршруты передвижения и с пониманием отнестись к временным ограничениям, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Отметим, посмотреть все действующие перекрытие можно на информационной карте портала Екатеринбурга.