В Екатеринбурге на три месяца закрывают улицу на Вторчермете

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В Екатеринбурге будут ремонтировать еще одну улицу. На этот раз перекрытие дороги ожидается на Вторчермете с 27 июня по 28 сентября. На три месяца участок от Умельцев до Газетной на улице 2-ой Новосибирской станет недоступным доя проезда.

- Строители просят граждан быть внимательными, заранее выбирать маршруты передвижения и с пониманием отнестись к временным ограничениям, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Отметим, посмотреть все действующие перекрытие можно на информационной карте портала Екатеринбурга.