В Свердловской области возобновили продажу алкоголя в «Пятерочке» и «Перекрестке»

Примерно в 120 магазинах региона полки с алкоголем больше недели были ограждены лентами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с сегодняшнего дня, 7 июня, возобновили продажу алкоголя во всех магазинах сети «Пятерочка» и «Перекресток». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе X5 Retail Group.

Напомним, что продажу спиртных напитков в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка» в регионе приостановили с 26 мая из-за проблем с лицензией на него. Примерно в 120 магазинах региона полки с алкоголем были ограждены лентами.