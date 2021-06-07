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Общество7 июня 2021 14:48

В Свердловской области возобновили продажу алкоголя в «Пятерочке» и «Перекрестке»

Продажа спиртных напитков в этих магазинах была под запретом с 26 мая
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Примерно в 120 магазинах региона полки с алкоголем больше недели были ограждены лентами

Примерно в 120 магазинах региона полки с алкоголем больше недели были ограждены лентами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с сегодняшнего дня, 7 июня, возобновили продажу алкоголя во всех магазинах сети «Пятерочка» и «Перекресток». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе X5 Retail Group.

Напомним, что продажу спиртных напитков в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка» в регионе приостановили с 26 мая из-за проблем с лицензией на него. Примерно в 120 магазинах региона полки с алкоголем были ограждены лентами.