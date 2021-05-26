В Екатеринбурге в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка» приостановили продажу алкоголя

Отделы с алкоголем перекрыли лентой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка» с 26 мая приостановили продажу алкоголя. Магазины принадлежат ретейлеру X5 Retail Group. Как следует из реестра Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, 24 мая 2021 года у АО «Торговый дом „Перекресток“» приостановили лицензию на продажу алкоголя. Поэтому все магазины, которые работают под этим юридическим лицом, закрыли продажу горячительных напитков.

В X5 Retail Group рассказали, что в компании уже занимаются этим вопросом.

- Приостановка продажи алкоголя произошла в части магазинов Свердловской области. Компания взаимодействует с регулирующими органами региона для скорейшего возобновления действия разрешительных документов», - сообщили в пресс-службе X5 Retail Group.

В компании сказали, что это временные меры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но пока в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» отделы с алкоголем огородили лентами, также повесили предупреждающие таблички.

Отметим, купить алкогольную продукцию нельзя будет не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области: Березовском, Верхней Пышме, Серов, Ревде, Первоуральске. Всего речь идет примерно о 120 магазинах в регионе.