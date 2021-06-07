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Общество7 июня 2021 13:26

В Екатеринбурге будут смачивать скопления пуха, чтобы убирать его вакуумной техникой

Убрать пух с улиц поручила коммунальщикам председатель комитета благоустройства
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Тополиный пух заполонил улицы города

Тополиный пух заполонил улицы города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на борьбу с тополиным пухом выйдут коммунальщики. Его будут смачивать, и убирать вакуумной техникой. Соответствующее поручение дала всем дорожно-эксплуатационным учреждениям города председатель Комитета благоустройства Администрации города Тамара Благодаткова.

- На улице тополиный пух нужно поливать водой и утилизировать, а дома нужно убрать с балконов и лоджий горючие жидкости, легковоспламеняющиеся материалы и регулярно убирать пух. Соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар, который всегда легче предупредить, чем потушить, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что по данным МЧС, за сутки пожарным пришлось тушить больше 200 возгораний, возникших из-за поджогов тополиного пуха.