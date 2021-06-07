В Екатеринбурге из-за поджигателей тополиного пуха за сутки произошло больше 200 пожаров

Сильный пожар из-за пуха произошел в парке «Семь Ключей» Фото: скриншот с видео Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на прошлой неделе полетел пух. В местах, где тополей особенно много, он стелется на тротуарах и газонах на больших площадях. Когда смотришь на такое количество пуха, невольно вспоминается детская шалость - подожжешь его, и огонек бежит все дальше и дальше, пока «белое поле» не закончиться. Однако многие, даже взрослые люди, забывают, что такая, казалось бы, безобидная забава может привести к сильному пожару и трагедии.

Только за минувшие сутки в Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения выезжали на сообщения о возгораниях почти 250 раз. Сильные пожары произошли в нескольких районах города, в том числе огонь охватывал большие участки в парке «Семь Ключей» и на Елизавете. Подавляющее большинство возгораний, по данным МЧС Свердловской области, было связано с поджогами тополиного пуха. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало.

- Огонь по тополиному пуху очень быстро распространяется и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар, - отмечают в МЧС по Свердловской области. - Огнеборцы настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от сжигания тополиного пуха, быть предельно внимательными при обращении с огнем в этот период, а также разъяснить детям, как опасна может быть такая шалость.

Спасатели напомнили, что если в результате поджога тополиного пуха имуществу третьих лиц будет нанесен крупный материальный ущерб (свыше 250 тысяч рублей), в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

В таком случае человеку, устроившему поджог, в зависимости от тяжести преступления грозит либо штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок. Также поджигателю придется компенсировать пострадавшим нанесенный им ущерб.

Если вы стали свидетелями возгорания, сообщите о произошедшем по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

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