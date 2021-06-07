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Общество7 июня 2021 12:24

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД ловят нарушителей на велосипедах и самокатах

Инспекторы проводят с ними профилактические беседы
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В первую очередь инспекторы беседуют с теми, кто не спешивается перед переходом проезжей части

В первую очередь инспекторы беседуют с теми, кто не спешивается перед переходом проезжей части

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД ловят нарушителей на велосипедах и самокатах. Инспекторы проводят с ними профилактическую работу. В первую очередь они беседуют с теми, кто не спешивается перед переходом проезжей части.

- В центральной части города они контролируют соблюдение ПДД и проводят профилактическую работу с участниками дорожного движения, особое внимание уделяя детям, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге недавно увеличили количество участков, где электросамокат нельзя разгонять до 15 километров в час. Список этих мест можно посмотреть здесь.