Малорик, хозя и свороток: стали известны диалекты, которые употребляют только свердловчане

Фото: Яндекс

Аналитики Яндекса выяснили, какие слова употребляют только в Свердловской области. Исследование проводили ко Дню русского языка, который отмечают 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина.

- Мы попробовали составить список таких слов — не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка. Для этого использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен и изучили статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 млрд словоупотреблений. А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные слова и дали им определения, - рассказали в пресс-службе компании.

На среднем Урале есть свои диалекты, среди них слова: малорик, хабазина, кожилиться, свороток и хозя.

Малориком тоже, что и молодец. Слово употребляют в Свердловской области, также в Татарстане, Оренбурге и Челябинске.

Хабазина означает громадину, его употребляют только на Урале. Свороток – это поворот. Кожилиться может человек, который слишком переусердствует. Хозя – сокращенно от хозяина.

Канализацию свердловчане могут называть каналией, кота, который без устали орет, дикошарым. В магазинах уральцы покупают кральку колбасы, а в свободное время дети играют в ляпки, то есть в догонялки.