В администрации Североуральска прокомментировали нападение стаи бездомных собак на мальчика

Контракт на отлов животных без владельца действовал до 25 декабря 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Администрации Североуральского городского округа прокомментировали инцидент с мальчиком, которого в январе 2020 года покусали бездомные собаки. После вмешательства прокуратуры ему выплатят 25 тысяч рублей. В больнице ребенку поставили диагноз «Укушенная рана левого бедра», также школьник получил сильный испуг.

- Контракт на отлов животных без владельца действовал до 25 декабря 2019 года. В связи с тем, что необходимо было закрыть бюджетный год, оформить все соответствующие документы, аукцион на заключение нового контракта на отлов животных без владельца был размещен 17 января 2020 года, а сам контракт заключен 5 февраля 2020 года, - сообщают в пресс-службе администрации СГО.

Примечательно, что контракт на отлов животных без владельца на 2021 год также удалось заключить не сразу. Но на сегодняшний день уже поймали больше 20 собак без хозяев. Работа в этом направлении будет продолжена.