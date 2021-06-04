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Общество4 июня 2021 9:45

На Урале подростку, пострадавшему от бездомных собак, выплатят 25 тысяч рублей

Компенсацию морального вреда должна будет выплатить администрация Североуральска
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Стая псов напала на мальчика во дворе дома, когда он шел к репетитору

Стая псов напала на мальчика во дворе дома, когда он шел к репетитору

Администрация Североуральска после вмешательства прокуратуры выплатит подростку, пострадавшему от бездомных собак, 25 тысяч рублей. Стая псов напала на мальчика 26 января 2020 года во дворе дома № 10 по ул. Маяковского, когда он шел к репетитору. Ребенок испытал сильный испуг, отмечает "Уральский меридиан". Кроме того, ему был поставлен диагноз - укушенная рана левого бедра.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что администрация не заключила контракт на отлов безнадзорных животных.

- В ходе проведения проверки установлено, что администрацией Североуральского городского округа, в нарушение установленных требований законодательства, по состоянию на день происшествия контракт на отлов безнадзорных бродячих собак не заключен. Срок действия предыдущего договора, заключенного с ООО «Специализированная служба», на отлов бродячих собак реализован и прекратил свое действие 25 декабря 2019 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство вынесла в адрес главы Североуральского городского округа представление об устранении нарушении действующего законодательства. После этого орган местного самоуправления заключил контракт на отлов бездомных собак. А мальчик по решению суда получит компенсацию морального вреда.