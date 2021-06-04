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Общество4 июня 2021 16:37

В Екатеринбурге в парке Маяковского откроется мобильный пункт вакцинации

Прививку у главного входа можно будет сделать 5 и 6 июня
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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С 11:00 до 16:00 у главного входа будут дежурить врачи

С 11:00 до 16:00 у главного входа будут дежурить врачи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в парке Маяковского в ближайшие выходные откроют мобильный пункт вакцинации. 5 и 6 июня с 11:00 до 16:00 у главного входа будут дежурить врачи, которые сделают прививку любому желающему.

- Предварительная запись для участия в профилактической акции не требуется. Главное – взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Каждый, кто захочет сделать прививку первым компонентом, получит всю необходимую информацию об используемой вакцине, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, накануне стало известно, с 5 июня открывается мобильный пункт вакцинации в екатеринбургском зоопарке. Всем, кто здесь сделает прививку, вместе со справкой о постановке первого компонента вакцины выдадут пригласительный на посещение заведения.