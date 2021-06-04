Как на Урале способствуют росту цен на сахар

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В 2019 году завод «Свобода» поставил 5 тысяч тонн сахара екатеринбургской компании ООО «Гелиос», после чего товар бесследно пропал. Ущерб составил почти 70 млн. рублей. Как пишет «Свободная пресса», за два года следствие практически не сдвинулось с места. Единственное – установили обвиняемых. Это директор «Гелиоса» Юлия Глякина и Игорь Катаев, им вменяют мошенничество и хищение в особо крупном размере.

Параллельно дело о хищении сахара расследуется на Кубани. Там выяснили, что к преступлению причастен бывший сотрудник завода, менеджер по продажам Александр Бирюков. Выяснили, что, кроме «Гелиоса», чьим фактическим совладельцем оказался Бирюков, он продавал сахар по заниженной цене ещё минимум двум другим компаниям, от которых получал вознаграждение.

Деятельное следствие на Кубани осложняется со стороны уральских следователей. Свердловский полицейский главк отказался и объединить дела Бирюкова, Глякиной и Катаева в одно, и передать дела Глякиной и Катаева в Краснодар, и даже привлечь Бирюкова в качестве подозреваемого по уральским делам.

Заминка с расследованием дела напомнила всем о славе Свердловской области, где у мошенников не жизнь, а сахар. Дела Глякиной и Катаева курирует ГУ МВД. Подорожание сахара вряд ли остановишь административными мерами. А вот честная полиция, которая ловит и сажает жуликов, вполне способна справиться с любым ростом цен. Особенно когда она действует в интересах людей, а не преступников.