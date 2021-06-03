Школьники из уральского села Позариха, которые жаловались на отсутствие воды, записали второе видео

Фото: фрагмент видео

Свердловские школьники, которые прославились в интернете благодаря рэпу для главы администрации, вновь выпустили ролик. В прошлом видео дети пожаловались на отсутствие воды в селе Позариха.

- Мы дети Позарихи, у нас воды нет, И мы теперь на улицу ходим в туалет… Нет горячей воды, нет холодной воды, И садик теперь не работает, увы, - пели восьмиклассники.

Воды в селе Позарихе не было с 11 мая. После этого видео к решению проблемы подключилась Свердловская прокуратура и региональные власти. 29 мая воду дали.

Теперь трое школьников записали новое видео, где поблагодарили всех, кто откликнулся и в том числе Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.