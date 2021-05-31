Уральские школьники добились включения воды в поселке, после того как записали рэп

Фото: фрагмент видео

В уральском селе Позариха под Каменск-Уральским включили воду, после того как школьники записали рэп мэру и прославились на всю страну. Восьмиклассники спели на видео песню, где обвинили властей в проблемах водоснабжения.

-Мы - дети Позарихи Каменского района Свердловской области. Мы хотим показать, как мы живем в XXI веке - веке передовых технологий. Мы дети Позарихи, у нас воды нет, И мы теперь на улицу ходим в туалет… Нет горячей воды, нет холодной воды, И садик теперь не работает, увы, - спели ребята.

Отметим, воды в Позарихи не было с 11 мая. Когда школьники выложили видео в соцсети, ролик стал вирусным. В тот же день в село приехали сотрудники прокуратуры, чтобы провести проверку. И спустя несколько часов вода у жителей села появилась.

- Воду дали в субботу, 29 мая. На следующий день после того, как мы распространили наше видео, - поделилась школьница Анастасия Капранова.