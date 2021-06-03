Уральца, избившего студентку ради пяти тысяч, приговорили к 15 годам лишения свободы

Отбывать наказание уралец будет в исправительной колонии особого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Асбеста, избившего 19-летнюю студентку 18 января 2021 года ради пяти тысяч рублей, приговорили к 15 годам лишения свободы. Радика Хасанова признали виновным в покушении на убийство и разбое.

- Собранные следственным отделом по городу Асбест СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летнего местного жителя, - рассказали в СК по Свердловской области.

Обвиняемый избил девушку ногами и руками, а затем пытался задушить. После этого мужчина оттащил студентку в сугроб, присыпал снегом и сбежал, прихватив принадлежащие ей вещи на общую сумму больше 29 тысяч рублей, в том числе находившиеся у нее в сумочке 5 тысяч рублей, предназначавшиеся на оплату обучения. По данным прокуратуры, он также полностью снял со студентки всю одежду и сбежал. Девушке удалось спастись, только притворившись мертвой.

- Свой умысел, направленный на убийство, сопряженное с разбоем, обвинеямый довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшая, осознавая, что не сможет оказать сопротивление злоумышленнику, для сохранения своей жизни намеренно в ходе удушения престала сопротивляться и подавать признаки жизни, - уточнили в прокуратуре.

Студентка смогла встать и добраться до подруги, которой рассказала о произошедшем. Мужчину задержали по «горячим следам».

- Ранее он уже был судим, в том числе за убийство, кражу и умышленное повреждение чужого имущества. Мужчина, хоть и трудился на одном из местных предприятий по рабочей специальности, не оставил свои криминальные наклонности, поэтому по месту жительства характеризовался отрицательно, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Отбывать наказание уралец будет в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.