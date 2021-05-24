Чтобы выжить, притворилась мертвой: на Урале будут судить мужчину, напавшего на студентку

Напавший на студентку уже был судим, в том числе за убийство, кражу и умышленное повреждение чужого имущества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском городе Асбесте будут судить местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении и покушении на убийство. В январе этого года мужчина напал на 19-летнюю студентку. Девушке удалось спастись, притворившись мертвой.

- Обвиняемый, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, напал на ранее незнакомую ему девушку, 2001 г.р., являющуюся студенткой одного из ВУЗов, и стал применять в отношении неё физическое насилие в виде ударов руками и ногами. Также обвиняемый стал душить потерпевшую, - рассказали в СК по Свердловской области.

Когда мужчина решил, что девушка мертва, он оттащил ее в сугроб, присыпал снегом и сбежал, прихватив ее вещи на общую сумму свыше 20 тысяч рублей. Студентка добралась до своей знакомой и рассказала о произошедшем.

- Подозреваемый в этом дерзком нападении был задержан сыщиками уголовного розыска по «горячим следам». Ранее он уже был судим, в том числе за убийство, кражу и умышленное повреждение чужого имущества, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.