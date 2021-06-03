Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Следственный комитет опубликовал первые фотографии с места пропажи туристки Анастасии Пыхтеевой. Уже известно, что Анастасия приехала в Михайловск из Перми 29 мая. Она оставила свой Renault Sandero на городской плотине, а затем добралась до Нижних Серег, откуда начала сплав по реке Серга на байдарке.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В поисках женщины принимают участие силовики и волонтеры со всего Урала.

Автомобиль Анастасии нашли у плотины. Фото: СУ СКР по Свердловской области

ВАЖНО

Всех, кто может располагать сведениями об обстоятельствах таинственного исчезновения разыскиваемой женщины, в том числе конфиденциально, просят проинформировать органы полиции по круглосуточному телефону доверия регионального главка МВД: 8(343)358-71-61.