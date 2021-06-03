Мужчине, насмерть сбившему бабушек, грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре перед судом предстанет водитель, насмерть сбивший на пешеходном переходе двух бабушек. ДТП произошло 5 марта 2021 года. 83-летняя и 79-летняя пенсионерки скончались в больнице в этот же день. Водитель уехал с места ДТП и бросил машину во дворе на ул. 11-й микрорайон.

Мужчина, насмерть сбивший бабушек, оказался жителем Нижнетуринского района ранее судимым за кражи и угоны. Кроме того не раз его привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В тот злополучный день, он, не задумываясь о безопасности и правилах, сел за руль неисправной «Хонда Интегра», которая принадлежала другу.

Фото: Управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области

- Водитель 1990 г.р. двигался по левой полосе проезжей части ул. Свердлова со стороны ул. 9-й микрорайон в направлении ул. 5-й микрорайон. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу в непосредственной близости у дома № 39 «а» по ул. Свердлова и двигаясь в нарушение ПДД со скоростью 60 км/ч., при наличии дорожного знака «Ограничение скорости движения 20 км/ч.», не снизил скорость движения, - рассказали в прокуратуре.

На следующий день после ДТП мужчина решился сдаться полиции. Он пришел с явкой с повинной и признал свою вину. Сейчас по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения) ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать Качканарский городской суд.