В Качканаре на пешеходном переходе сбили двух бабушек, которые шли на прививку

Машина причастная к ДТП. Фото: Управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области

В Качканаре бабушек, которые направлялись в поликлинику на прививку, сбила машина. ДТП произошло на улице Свердлова недалеко от дома 39А. Известно, что пенсионерки переходили дорогу по «зебре». 83-летняя женщина скончалась на месте происшествия, ее 79-летнюю подругу увезли в реанимацию, сейчас врачи борются за ее жизнь.

- Водитель, совершивший наезд на пешеходов, скрылся с места происшествия. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Чуть позже недалеко от места аварии нашли брошенный автомобиль. Полицейские выяснили, что машина причастна к ДТП, сейчас личность водитель устанавливают.