В Екатеринбурге жители коттеджей нашли свалку останков животных рядом со своими домами

Фото: скриншот с видео

В коттеджном поселке Полеводство жители обнаружили останки животных возле своих домов. На свалке стали появляться мешки с трупами домашних животных и черепа коров. По словам местных жителей возле свалки стоит ужасный запах и летают полчища мух.

- Копыта, черепа…Тут с завидной регулярностью видимо животные убиваются и поедаются. Абсолютно разные по давности, все это накрыто клееночкой. Все это здесь на свалку выкидывается, - говорит девушка на видео, опубликованном в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

В администрации Екатеринбурга рассказали «КП-Екатеринбург», что жалобы от жителей на свалку останков животных не поступали. Однако на место направили специалистов ЕМУП «Спецавтобазы».

- Они уберут незаконную свалку. Но в причинах ее появления и источнике останков может разобраться только полиция, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сказали, что в в полицию сообщений о незаконной свалке не поступало.