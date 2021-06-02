В Богдановиче молодой человек попал в тюрьму за убийство отчима

Примечательно, что подсудимый ранее не имел проблем с законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богдановиче осудили мужчину, которого признали виновным в убийстве своего отчима. В суде установили, что молодой человек распивал спиртные напитки вместе со своим родственником. В какой-то момент у них вспыхнула ссора, из-за чего парень задумал убийство.

- Злоумышленник, дождавшись, когда уснет отчим, взял удлинитель, отрезал ножом примерно метр провода, надел перчатки, чтобы не повредить кисти своих рук, и задушил мужчину, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Уголовное дело расследовалось Богдановичским межрайонным следственным отделом, в ходе расследования проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы обвиняемого и свидетелей, осуществлены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая, - сообщили в пресс-службе областного СКР.

Примечательно, что подсудимый ранее не имел проблем с законом, везде характеризовался положительно и на учете у нарколога и психиатра не состоял. Молодой человек полностью признал свою вину. Суд учел эти факторы и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.