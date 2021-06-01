Участок трассы «Екатеринбург – Тюмень» закроют на ремонт 3 июня

Движение автомобильного транспорта будет реверсивным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы «Екатеринбург – Тюмень» закроют на несколько часов 3 июня. Здесь будут проводить ремонт дороги, специальная техника уложит свежий асфальт и устранит образовавшиеся колеи. Работы пройдут с 10:00 до 17:00 на железнодорожном переезде на 48-м километре федеральной автодороги.

- Движение автомобильного транспорта будет реверсивным, машины будут пропускать в одностороннем порядке. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, - отмечают в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).