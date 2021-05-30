Следователи начали проверку после крушения мотопараплана под Первоуральском

Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Уральском следственном управлении на транспорте начали проверку после крушения мотопараплана под Первоуральском. ЧП произошло накануне вечером, 29 мая. Один из мужчин, управляющий летательным аппаратом, впал в кому, второй - отделался ушибами.
- По предварительным данным, двое мужчин произвели несанкционированный вылет на сверхлёгком воздушном судне. В ходе полёта мотопараплан задел крылом дерево, в связи с чем произошло падение летательного аппарата на земную поверхность, - рассказали в УрСУТ СК России.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Напомним, что второго мужчину сейчас разыскиваю полицейские, чтобы опросить. Следователи опрашивают очевидцев происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку также начали в Уральской транспортной прокуратуре.
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