Следователи начали проверку после крушения мотопараплана под Первоуральском

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Уральском следственном управлении на транспорте начали проверку после крушения мотопараплана под Первоуральском. ЧП произошло накануне вечером, 29 мая. Один из мужчин, управляющий летательным аппаратом, впал в кому, второй - отделался ушибами.

- По предварительным данным, двое мужчин произвели несанкционированный вылет на сверхлёгком воздушном судне. В ходе полёта мотопараплан задел крылом дерево, в связи с чем произошло падение летательного аппарата на земную поверхность, - рассказали в УрСУТ СК России.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Напомним, что второго мужчину сейчас разыскиваю полицейские, чтобы опросить. Следователи опрашивают очевидцев происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку также начали в Уральской транспортной прокуратуре.

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