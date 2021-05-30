За жизнь екатеринбуржца, пострадавшего во время крушения мотопараплана, сейчас борются врачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале, в 50 километрах от Первоуральска произошло крушение мотопараплана. ЧП произошло накануне ночью, 29 мая. Один из мотопланеристов впал в кому, получив перелом основания черепа, второй отделался ушибами.

- В районе падения летательного аппарата соответствующими ведомствами разрешения на полеты никому не выдавали, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Летательное устройство названия не имеет. Вместе с тем, двигатель и рама пронумерованы. По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, в результате чего транспортное средство упало.

Как выяснили полицейские, выезжавшие на место авиакатастрофы, мотопорапланом управляли 42-летний житель Екатеринбурга по фамилии Лопаков, ранее судимый за незаконный оборот оружия и 29-летний житель Среднеуральска по фамилии Сафияров. Екатеринбуржец сейчас находится в больнице. За его жизнь борются врачи. Второй мужчина также обращался за медицинской помощью, но госпитализация ему не потребовалась – он отделался ушибами.

Второго мотопланериста сейчас разыскивают полицейские. Его планируют опросить, чтобы установить более подробные и точные обстоятельства крушения.

Поврежденный мотопараплан изъят. Органы внутренних дел Первоуральска начали проверку.