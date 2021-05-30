В Свердловской области 85 % участников уже проголосовали на предварительном голосовании

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

В воскресенье 30 мая в 20:00 по московскому времени завершается предварительное голосование «Единой России». На нем граждане определяют тех, кто пойдет от партии на основных выборах, запланированных на 19 сентября.

В Свердловской области голосование проходит только в электронном формате на сайте PG.ER.RU. Чтобы поддержать кандидатов гражданам необходимо было зарегистрироваться на сайте в качестве выборщиков. Регистрация проводилась с 19 апреля по 28 мая - всего на сайте зарегистрировались 391 426 жителей Среднего Урала. Это второй показатель в стране после Москвы.

По состоянию на 14:00 30 мая из них уже проголосовали 330 938 выборщиков. Это составляет 85 % от числа участников.

Выбрать гражданам предлагается из 483 кандидатов, зарегистрированных на предварительном голосовании в регионе: 156 из них - в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание. В 2016 году эти показатели составляли 113 и 216 человек соответственно.