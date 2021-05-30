В Екатеринбурге заканчивается голосование за проекты благоустройства городских парков

Фото: Instagram Алексея Орлова

Считанные часы остаются до окончания голосования за дизайн-проекты благоустройства парков в Екатеринбурге в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды.

- Призываю всех горожан, кто ещё не проголосовал, сделать это, зайдя на сайт 66.gorodsreda.ru. От ваших голосов зависит благоустройство городских парков и скверов, - написал Алексей Орлов.

Напомним, рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства проходит с 26 апреля по 30 мая. В голосовании могут принять участие граждане России, достигшие 14-летнего возраста. Для того, чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт 66.gorodsreda.ru, выбрать Екатеринбург и ознакомиться со списком объектов, участвующих в голосовании, авторизоваться через портал Госуслуги и оставить свой голос за один из объектов.

Основная цель голосования — сделать города более комфортными для жителей, повысить качество городской среды, вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой, вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.