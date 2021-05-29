Названы самые богатые депутаты Екатеринбурга

Владимир Крицкий замыкает тройку лидеров по заработку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько заработали депутаты Екатеринбургской городской думы в 2020 году. Данные указаны в документации, размещенной на сайте Думы.

Самым состоятельным депутатом стал представитель ЛДПР Дмитрий Николаев, доход которого за 12 месяцев минувшего года вырос на 65,3 миллиона рублей. В его собственности две квартиры по 93,3 и 58,6 квадратных метров, а также одно машиноместо. Двое детей Николаева имеют по половине доли в его второй квартире.

Алексей Вихарев занял второе место в рейтинге, он заработал в 2020 году 41 миллион рублей. В его собственности есть квартира площадью 336 квадратных метров. Супруга народного избранника заработала 51,8 миллиона рублей, в ее собственности находятся две квартиры, площадью 336 и 158 «квадратов», а также гараж, три помещения, четыре парковочных места и два автомобиля Range Rover.

Тройку лидеров по заработку замыкает руководитель «ЛСР Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий, который за минувший год заработал 37,5 миллионов рублей. В его собственности находится жилой дом на 366,9 квадратных метров и иномарка Jaguar F-Pace.

Меньше всего в прошлом году заработали Олег Гордеев (970 тысяч рублей), Тимофей Жуков (1 миллион рублей) и Сергей Шадрин (1 миллион 90 тысяч рублей).

Отметил, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в 2020 году заработал 23,1 миллиона рублей.