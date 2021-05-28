Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов раскрыл свои доходы

В собственности у чиновника имеется земельный участок в 20 соток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга последний из чиновников администрации отчитался о своих доходах за 2020 год. Отметим, в прошлом году Алексей Орлов занимал пост первого заместителя губернатора Свердловской области, градоначальником он стал лишь в декабре.

Как говорится в декларации о доходах на сайте Екатеринбургской городской думы, Алексей Орлов заработал в 2020 году 23 миллиона 195 тысяч рублей. В собственности у чиновника имеется земельный участок в 20 соток, жилой дом на нем площадью 524 квадратных метров и гараж 17,2 квадратных метра.

Из недвижимости есть еще и квартира в 87,7 квадратных метра, земельный участок в 347400, 0 квадратных метров и еще один дом 92,4 квадратных метра.

Алексей Орлов владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200, снегоболотоходом Outlander MAX XT и автоприцеп; у его супруги — автомобили BMW X4 и Hyundai Creta, а также квартира и три нежилых помещения.