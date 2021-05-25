Мэрия Нижнего Тагила пригласила на день города популярную группу «На-На»

В этом году Нижнему Тагилу исполняется 299 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил начал подготовку к празднованию дня города, в этом году ему исполняется 299 лет со дня основания. В честь этого здесь пройдут ежегодные конкурсы на лучший дом, двор, подъезд, лучшую управляющую компанию и ТСЖ, фестиваль цветов и другие. Также пройдут мероприятия для молодежи, в их числе, конкурс «Молодая семья», чемпионат по стритболу, первенство города по мотокроссу, регата, соревнования по волейболу, теннису.

- Надеюсь, день города нам удастся провести в полноценном формате. Самое главное – это должно доставить удовольствие и радость. Следующий год у нас юбилейный. Празднование в этом году должно напоминать о предстоящем 300-летии, - отмечают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Также городские СМИ Нижнего Тагила сообщают, что на концерте в честь дня города может выступить популярная группа «На-На», с исполнителями ведутся переговоры.