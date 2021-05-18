В Водонапорной башне на Плотинке появились напитки, названные в честь районов города

Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга

В Водонапорной башне на Плотинке в Екатеринбурге появилось авторское меню напитков, названных в честь районов города. Так, например, здесь можно выпить Суровый Химмаш, Вечерний Парковый или Нежный Юго-Запад. Всего в меню семь напитков, как и районов в городе. Практически все они на кофейной основе, и в зависимости от рецепта в них добавляют сиропы, специи, орехи, какао, апельсиновый сахар или шоколад.

Меню составили куратор башни Анастасия Смирнова и бариста Дмитрий.

- Когда мы составляли меню, мы хотели отразить в напитках собственные ассоциации от районов Екатеринбурга. Например, когда я прихожу в Пионерский район, вспоминаю вкус мороженого «Вечерний Екатеринбург», поэтому «Молодежный Пионерский» получился сладким, молочным, с миндалем и соленой карамелью, - рассказал бариста.

Стоимость напитков от 110 до 160 рублей, объем - 400 миллилитров. Попробовать их можно в кофейне Водонапорной башни каждый день с 10 до 21:00.