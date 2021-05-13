«Маяк» планирует построить дом возле усадьбы неподалеку от Храма-на-Крови

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Управление госохраны Свердловской области согласовало строительство дома за кирпичным особняком на Первомайской, 7. Проект планирует построить одна из структур корпорации «Маяк» - «Челябэнергострой».

Согласно опубликованной историко-культурной экспертизе, во дворе усадьбы Иванова - Голландского - неподалеку от Храма-на-Крови появится здание, в котором помимо квартир будут находиться помещения для коммерческих организаций. Также будет предусмотрен подземный паркинг.

Согласно акту историко-культурной экспертизы, проект был одобрен, но с условием соблюдения всех рекомендаций. Кроме того, возведение дома не не должно оказать негативного воздействия на визуальное восприятие и сохранность объекта культурного наследия.