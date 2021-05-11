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Происшествия11 мая 2021 14:57

В центре Екатеринбурга вспыхнул корт

Пожарные потушили огонь за 20 минут
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге, во дворе на Белинского, 135 сегодня днем, 11 мая, вспыхнул корт. Очевидцы сняли видео, на котором видно, как от ограждения площадки валил густой черный дым.

- В 13:15 поступило сообщение о пожаре. По прибытию пожарно-спасательных подразделений обнаружено, что во дворе на площади 40 квадратных метров горело ограждение корта, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место выезжали 7 человек личного состава МЧС на двух единицах техники. Пожарные справились с огнем за 20 минут.

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