В Нижнем Тагиле отправили под суд мужчину, убившего парня возле ТЦ

Обвиняемый находится под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

50-летнего жителя Нижнего Тагила отправили под суд по обвинению в убийстве 27-летнего парня, с которым у них произошла ссора.

Инцидент произошел 8 ноября прошлого года возле торгового центра в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Возле главного входа мужчина напал на оппонента с ножом и при большом скоплении людей ударил его сначала в грудь, а затем в спину.

Мужчина от полученных ранений в сердце и легкое скончался в больнице. Оба участника смертельной драки находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Уголовное дело по части 1 стать 105 УК РФ «Убийство», возбужденное прокуратурой Дзержинского района города, направлено в районный суд. Обвиняемому грозит срок до 15 лет лишения свободы.