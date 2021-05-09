В центре Екатеринбурга в День Победы ограничили продажу алкоголя

Запрет действует на протяжении всего дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в День Победы 9 мая 2021 года ограничили продажу алкоголя. Запрет касается центральной части уральской столицы. Такое решение приняли в администрации Екатеринбурге.

Полки с алкогольной продукцией закрыты пленкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итак, с 8 до 23 часов спиртные напитки запрещено продавать в розничных торговых точках в границах улиц: Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулок Красный.

Запрет действует только в центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении всего дня 9 мая 2021 года в Екатеринбурге проходят торжественные мероприятия в честь -76-летней годовщины с момента окончания Великой Отечественной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы 2021 в Екатеринбурге: онлайн-трансляция. Корреспонденты «Комсомолки» рассказывают, как проходит Парад Победы 2021 в Екатеринбурге (подробнее)

Подробная программа празднования Дня Победы 9 мая 2021 в Екатеринбурге. Публикуем подробную афишу на 9 мая 2021 в Екатеринбурге (подробнее)

76 лет Победе: как жил Свердловск во время войны. На площади 1905 года горожане слушали Левитана, а благодаря Театру юного зрителя дети продолжали верить в сказку (подробнее)

Как прошел Парад Победы 9 мая 2021 года в Екатеринбурге. Пешие колонны и военная техника проследовали по главной площади уральской столицы (подробнее)