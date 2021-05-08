В Екатеринбурге парк на Блюхера хотят внести в реестр памятников из-за лютеранского кладбища

Фото: группа ВКонтакте Уральский хронотоп

В Екатеринбурге Управление госохраны может внести парк на Блюхера в реестр памятников из-за лютеранского кладбища на его территории. Об этом рассказали в общественной организации «Уральский хронотоп».

- Экспертиза положительная. В реестр предлагается включить всю территорию парка. Но главное - предложено установить строгий режим содержания и использования территории ОКН, - рассказали в группе ВКонтакте «Уральский хронотоп».

Это значит, что на территории парка будет запрещено движение техники, стоянка любых транспортных средств и устройство рабочих городков и размещение объектов инфраструктуры. Кроме того, под запретом будут распашка земельных участков, выемка грунта, снятие дерна и прокладка новых инженерных коммуникаций.

Напомним, что кладбище есть еще в одном парке в Екатеринбурге - в Зеленой роще, которую недавно открыли после благоустройства. Однако в том случае лишь изменили план реконструкции, не запретив работы.